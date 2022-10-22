Специалисты перечислили 7 причин пить воду с лимоном по утрам

Тем, кто начинает свой день с кофе, стоит изменить свои привычки. Лимонная вода может оказывать оздоровительный эффект на весь организм.

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Стакан воды с лимоном выравнивает тон кожи и придает ей упругость. Дело в том, что в плоде содержится много витамина C, который предотвращает возникновение первых признаков старения. Если выпить воду до завтрака, то в организме восстановится баланс жидкости.

Лимонная вода комнатной температуры способствует правильной работе пищеварения. Сок, полученный из плодов цитрусового растения, ускоряет обмен веществ.

Особенно полезна вода с лимоном тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Из-за высокого содержания полифенолов лимон обладает антиоксидантными свойствами. Употребление напитка с утра снижает шансы развития ожирения.

Содержащиеся в лимоне химические соединения могут уничтожать камни в почках, пишет израильский портал Walla.

Витамин С понижает артериальное давление, что защищает от проблем с сердцем и сосудами. Согласно различным исследованиям, вода с лимоном повышает иммунитет и восприимчивость клеток к вирусам.

Сок лимона насыщает организм калием и кальцием, что положительным образом сказывается на состоянии костей и мышц.