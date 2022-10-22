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2 часа назад

Ученые выяснили, как сбросить вес при сидячей работе

Мира Маркина

Ученые Хьюстонского университета выяснили, что сбросить лишний вес можно с помощью поднимания пяток. Об этом сообщил портал «Мир 24» со ссылкой на издание SciTechDaily.

Ученые выяснили, как похудеть при сидячей работе
Фото: UnsplashUnsplash

Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал

По словам специалистов, для похудения необходимо поднимать пятки, не отрывая переднюю часть стопы от пола, а затем медленно опускать. Выполнять упражнение следует по 15 минут в день.

Как утверждают ученые, так человек активирует мышцы в области голени, что ускоряет метаболизм. Поэтому вес будет уходить, даже если человек мало двигается.

Ранее были названы главные ошибки при похудении.

Здоровье,
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