Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Эксперты рассказали о пользе кожуры граната

Крестьянская жизнь

Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в гранате, помогают в сжигании жира и придают энергию.

Эксперты рассказали о пользе кожуры граната
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Гранат давно известен своими полезными свойствами. Этот фрукт богат клетчаткой, благодаря чему чувство сытости сохраняется на достаточно продолжительное время. Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что гранат занимает первое место среди фруктов, снижающих риск ожирения, передает издание En Son Haber.

Кроме того, кожура граната – прекрасное средство для профилактики рака молочной железы. Связано это с тем, что в ней содержатся флавоноиды, витамины, полифенолы, антоцианы и дубильные вещества.

Гранатовая кожура также является эффективным средством для снижения уровня вредного холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Благодаря содержанию большого количества витаминов гранат снижает риск заболевания гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей.

Помимо всего прочего, фрукт регенерирует клетки тромбоцитов в крови, снимает ревматизм и боли в суставах.

Гранатовый сок очищает мочевыводящие пути от токсинов и благоприятно влияет на здоровье кожи.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители