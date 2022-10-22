Эксперты рассказали о пользе кожуры граната

Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в гранате, помогают в сжигании жира и придают энергию.

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Гранат давно известен своими полезными свойствами. Этот фрукт богат клетчаткой, благодаря чему чувство сытости сохраняется на достаточно продолжительное время. Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что гранат занимает первое место среди фруктов, снижающих риск ожирения, передает издание En Son Haber.

Кроме того, кожура граната – прекрасное средство для профилактики рака молочной железы. Связано это с тем, что в ней содержатся флавоноиды, витамины, полифенолы, антоцианы и дубильные вещества.

Гранатовая кожура также является эффективным средством для снижения уровня вредного холестерина в крови и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Благодаря содержанию большого количества витаминов гранат снижает риск заболевания гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей.

Помимо всего прочего, фрукт регенерирует клетки тромбоцитов в крови, снимает ревматизм и боли в суставах.