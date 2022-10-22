Является ли порнография причиной эректильной дисфункции

Если вас беспокоил этот вопрос, то новое исследование учёных вас заинтересует. Они проверили, если ли связь между просмотром порнографии и эректильной дисфункцией.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Авторы исследования изучили выборку из 3586 мужчин из англоязычных стран и Венгрии. В выборке не было мужчин, которые не занимались сексом со своим партнёром или никогда не имели партнёра. Участники также заполнили анкету, ответив на вопросы о беспокойстве/депрессии, состоянии здоровья, сексуальной ориентации, количестве текущих сексуальных партнёров, интересе и важности секса, мастурбации, частоте просмотра порнографии.