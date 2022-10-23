Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Выявлено влияние физнагрузок родителей на здоровье будущего ребенка

Lenta.ru

Команда специалистов из Университета штата Огайо выявила влияние физических упражнений родителей на здоровье будущего ребенка. Выводы исследования опубликованы в журнале Diabetes.

Выявлено влияние физнагрузок родителей на здоровье будущего ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы ученые заставляли мышей регулярно выполнять тренировки и посадили их на диету с высоким содержанием жиров. Авторы также изучили метаболиты в печени, сыворотке крови и скелетных мышцах, необходимые для определения влияния занятий спортом матери и отца на их детей.

Оказалось, что любая физическая активность способствует улучшению метаболизма глюкозы у потомства во взрослом возрасте. Кроме того, выяснилось, что благоприятное воздействие наблюдается на все классы метаболитов в исследуемых тканях потомства. Открытие поможет сформировать направления для новых методов лечения и препаратов для улучшения обмена веществ.

В октябре группа американских исследователей из Университета штата Огайо раскрыла воздействие электронных сигарет на беременных женщин и их детей.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители