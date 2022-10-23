Терапевт предупредила об опасных диетах

Ограничения в питании могут принести не пользу здоровью, а колоссальный вред. Об этом предупредила врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова в беседе с агентством «Прайм».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Александровой, популярные диеты, ограничивающие потребление тех или иных продуктов, могут нанести большой вред работе органов. Кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

«Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи», — подчеркнула специалист.

Сыроедение, в свою очередь, снизит в организме уровень холестерина, который необходим для выработки половых гормонов — это особенно опасно для женщин.

«Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов», — резюмировала Александрова.