«Гормон любви» окситоцин способствует восстановлению клеток сердца

В регенерации клеток сердца может помочь гормон окситоцин. Он способствует превращению стволовых клеток в кардиомиоциты, которые составляют сердечную мышцу. Именно кардиомиоциты обеспечивают сокращения сердца. Такие выводы сделали ученые из университета Мичигана, пишет издание Big Think.

Сам организм не способен напрямую производить кардиомиоциты, поэтому поврежденные участки замещаются рубцовой тканью, ухудшая функцию сердца, вызывая в будущем сердечную недостаточность.