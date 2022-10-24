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1 час назад

Big Think: «гормон любви» окситоцин способствует восстановлению клеток сердца - кардиомиоцитов

runews24.ruиещё 1

В регенерации клеток сердца может помочь гормон окситоцин. Он способствует превращению стволовых клеток в кардиомиоциты, которые составляют сердечную мышцу. Именно кардиомиоциты обеспечивают сокращения сердца. Такие выводы сделали ученые из университета Мичигана, пишет издание Big Think.

«Гормон любви» окситоцин способствует восстановлению клеток сердца
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сам организм не способен напрямую производить кардиомиоциты, поэтому поврежденные участки замещаются рубцовой тканью, ухудшая функцию сердца, вызывая в будущем сердечную недостаточность.

Авторы работы посоветовали людям после инфаркта вводить окситоцин, который поспособствует более быстрому восстановлению сердечной мышцы. Известно, что после травм сердца окситоцин естественным образом попадает в кровь из головного мозга.

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