Семь причин, по которым у вас слишком медленный обмен веществ

Метаболизм представляет собой процесс превращения съеденной пищи в энергию. Если скорость обмена веществ снижается, то у человека скапливается жир в ненужных местах. Вот в чём может быть причина набора веса.
Если за прошедший год ваш вес увеличился на 5-20 кг, значит, с вашим метаболизмом что-то не так. Вот в чём может быть дело.
Генетика. Исправить это никак нельзя, поэтому заведите правильные привычки. К примеру, больше занимайтесь физической активностью, ведите дневник питания. Гормоны. На обмен веществ могут повлиять такие состояния, как сахарный диабет или чересчур активная работа щитовидной железы. Недостаток сна. За счёт хорошего ночного сна метаболизм остаётся стабильным. Если же вы плохо спите, то это может привести к ожирению, так как организму становится сложнее использовать энергию правильно. Большинству взрослых рекомендуется спать по 7-9 часов в день.
Строгие диеты. Если вы едите слишком мало, то метаболизм замедляется. А если вы ещё занимаетесь спортом - ваш организм привыкает насыщаться небольшим количеством килокалорий. В результате вес может оставаться на том же уровне. Соли. Во многих солях может содержаться слишком мало йода, который отвечает за обмен веществ. Недостаток воды. При недостаточном количестве воды метаболизм способен сильно замедлиться. Вода сама по себе может при этом быстрее насытиться и есть во время приёма пищи меньше. Недостаточное количество кальция. Это вещество отвечает за ускорение метаболизма.