Семь причин, по которым у вас слишком медленный обмен веществ

Метаболизм представляет собой процесс превращения съеденной пищи в энергию. Если скорость обмена веществ снижается, то у человека скапливается жир в ненужных местах. Вот в чём может быть причина набора веса.

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Если за прошедший год ваш вес увеличился на 5-20 кг, значит, с вашим метаболизмом что-то не так. Вот в чём может быть дело.

Генетика. Исправить это никак нельзя, поэтому заведите правильные привычки. К примеру, больше занимайтесь физической активностью, ведите дневник питания. Гормоны. На обмен веществ могут повлиять такие состояния, как сахарный диабет или чересчур активная работа щитовидной железы. Недостаток сна. За счёт хорошего ночного сна метаболизм остаётся стабильным. Если же вы плохо спите, то это может привести к ожирению, так как организму становится сложнее использовать энергию правильно. Большинству взрослых рекомендуется спать по 7-9 часов в день.