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20 часов назад

Онкобольной Олег Тиньков в слезах упал на колени перед донором, спасшим ему жизнь: «Спасибо огромное!»

Popcake.tvиещё 2

Известный бизнесмен Олег Тиньков давно страдает от серьезного заболевания. В тот момент, когда ему поставили диагноз лейкемия, жизнь богатого и успешного Тинькова перевернулась с ног на голову. Все свое внимание ему пришлось уделять именно здоровью и делать все возможное, чтобы побороть смертельный недуг. Сначала предприниматель надеялся на курсы химиотерапии. Он прошел целых три курса, но в его организме все равно осталась «зараженные» клетки. Затем последовал период сепсиса, тяжело перенесенный ковид и Тиньков решился на донора. Свою спасительницу по имени Сандра (Sandra) Олег нашел во Франкфурте. Бизнесмену сделали пересадку костного мозга и он заметно воспрял духом. Ранее Тиньков разговаривал по телефону с женщиной, которая подарила ему шанс на жизнь, но сейчас он решил приехать к ней в гости и лично поблагодарить за то, что девушка увеличила его шансы на выживание. Встреча была теплой и трогательной. Как только Олег зашел домой к Сандре, он поприветствовал ее, отметил, что рад знакомству, а затем упал на колени со слезами и произнес: «Спасибо огромное». Женщина поспешила поднять Тинькова с колен и тепло обняла его в ответ. Социальные сети

Больной лейкемией Олег Тиньков поблагодарил своего донора на коленях
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Здоровье,Олег Тиньков,
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