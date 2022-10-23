Оргазмы помогают мышцам женщин восстановиться после родов

Исследователи из Института медицинских наук в Сирси выяснили, что регулярные оргазмы помогают женщинам лучше восстановиться после родов. Работа опубликована в The Journal of Sexual Medicine.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В исследовании приняли участие 55 женщин со средним возрастом 30 лет. 26 участниц выполняли обычные упражнения Кегеля (многократное напряжение и расслабление мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь, матку и влагалище). 29 участниц в дополнение к упражнениям попросили как можно чаще получать оргазм во время секса или мастурбации.

Во второй группе женщины испытали оргазм в среднем 54 раза за шесть месяцев, а в первой — только семь. У второй группы были более сильные мышцы тазового дна. Они также сообщали об улучшении их сексуальной жизни.