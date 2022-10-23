Диетолог заявил об опасности монодиетических разгрузочных дней

Об опасности монодиетических разгрузочных дней заявил на своем канале врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Фото: Мослента Мослента

«Разгрузочный день — это способ очень быстро привести себя в норму. Однако выдержать в течение дня питание чем-то одним невыносимо. Чувство голода накапливается, накапливается, и в итоге происходит срыв. Смысл потерян. Ничего не получилось, ничего не удалось», — отметил доктор.

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Задача разгрузочного дня, по словам Гинзбурга, заключается в том, чтобы облегчить организм, почистить его. Дать организму мало еды, чтобы он «подъел» накопленные запасы, наработал систему извлечения энергии из запасов.

«Сейчас это называется модным термином аутофагия. Когда мы все время что-то едим, эта система не очень хорошо работает. Поэтому чем больше мы едим, тем больше нам хочется. Система перестраивается на питание внешними источниками энергии и формирование запасов. А в разгрузочный день мы вызываем обратный ток метаболитов. И после такого разгрузочного дня довольно хорошо худеется. Если адаптироваться к разгрузочным дням один-два раза в неделю. Многие находят это оздоровительной мерой», — сказал врач.

Монодиетические разгрузочные дни сильно раздражают желудок, продолжил Гинзбург. В рационе, по его словам, обязательно должны быть углеводы, чтобы снимать излишнюю кислотность, поэтому в «белковый день» происходит излишнее раздражение желудка, в связи с чем люди с гастритом и склонностью к гастриту могут испытывать обострение.

«Лучше даже в разгрузочные дни миксовать продукты. Главное — соблюдать норму: 1000 калорий в день. При этом, если человек будет разнообразно питаться, отношение к этому у него будет другим, будет больше удовольствия», — объяснил специалист.

Гинзбург привет пример идеального разгрузочного дня. «Берем граммов 100 творога, кусочек белой рыбы типа трески или белое мясо птицы (граммов 100-150) и яйцо. Порцию сваренной гречки в 150 граммов, пару стаканов нежирного кефира или стакан кефира и стакан ряженки, ломтик или два грубого хлеба, ложечку горошка, 500-600 граммов овощей, которые можно поделить на несколько приемов, столовую ложку оливкового или льняного масла. Это гора еды, но в ней не более 1000-1100 калорий», — рассказал он.

Диетолог подчеркнул, что это пример сбалансированного питания, при котором организм человека получает все необходимое, включая жирные кислоты, пищевые волокна, бактериальные тела и так далее. То есть функциональность соблюдена.