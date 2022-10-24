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1 час назад

Названы продукты для защиты от простуды

Lenta.ruиещё 4

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала, каким образом можно уберечь организм от простудных заболеваний. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Названы продукты для защиты от простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для профилактики простуды организму нужны витамины C и D, особенно осенью, когда наблюдается тенденция к более активной заболеваемости. Кривцова назвала продукты для защиты от недуга и порекомендовала есть квашеную капусту, яблоки и шиповник, который следует употреблять в качестве отвара вместо чая.

«Шиповник позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C и, в отличие от соков, значительно меньше подвергает организм возможности аллергической реакции», — призвала она.

Диетолог добавила, что российские сорта яблок богаты витаминами, которые сохраняются лучше, чем в южных. В них также содержится фолиевая кислота для формирования железа в организме. Эксперт отметила, что россияне также могут принимать калий, магний, селен, йод, витамины D3, C и K.

«Все это способствует снижению рисков возникновения простудных заболеваний», — заключ

Здоровье,
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