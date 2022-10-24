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55 минут назад

Ученые назвали 7 пищевых ускорителей старения организма

Волгоградская правда

Отказ от некоторых продуктов поможет сохранить молодость кожи, а также здоровье сердца, печени и желудка.

Ученые назвали 7 пищевых ускорителей старения организма
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Каждый человек хочет стареть помедленнее, но при этом не задумывается о своем рационе, который способен ускорять старение различных органов, сообщает китайское издание WeChat.

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Ускорителем старения печени ученые называют спирт, поскольку 90% окислительного метаболизма этанола происходит именно в этом органе. Окислительный стресс – это один из ключевых факторов, способствующих старению. Он повреждает жировую ткань, ДНК и белок, вызывая развитие возраст-ассоциированных заболеваний.

Для сердца ускорителем старения будут трансжиры, считают специалисты. Опубликованное в журнале «JAMA Cardiology» в 2017 году исследование показало, что если исключить их из рациона, то можно значительно снизить частоту сердечных заболеваний и инсульта

Поскольку существует 2 источника трансжиров: естественные и обработанные продукты питания, то важно контролировать потребление именно искусственно созданного типа. К нему относятся маргарин, кондитерский жир, сухие сливки и другие.

Сладости станут ускорителем старения кожи, отметили эксперты. Употребление слишком большого количества сладкого может негативно влиять на здоровье всего организма.

Избыточный уровень углеводов снижает эластичность кожи, делая ее морщинистой. Также из-за этого на кожных покровах могут появляться пигментные пятна.

Для старения пищевода ускорителем названа горячая еда. Ожог слизистой оболочки пищевода может обернуться воспалением и омертвение. Впоследствии это может даже привести к раку.

Слишком соленая пища будет ускорять старение желудка, а неправильное питание – кишечник, подчеркнули эксперты. При чрезмерном потреблении соли повреждается слизистая оболочка желудка. Из-за этого могут возникнуть застойные явления, отеки, эрозии, кровотечения, язвы и некроз.

Неправильное питание, в свою очередь, снижает в кишечном тракте количество полезных бактерий и увеличивает число вредных. В конечном итоге это чревато дисбактериозом и старением органа.

И, наконец, к ускорителю старения легких относятся масляные испарения на кухне. Их длительное вдыхание может привести к хронической обструктивной болезни легких. В тяжелых случаях также могут наблюдаться снижение аппетита, ухудшение настроения, сонливость, усталость и другие признаки отравления.

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