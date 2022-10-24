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1 час назад

Доктор Гинзбург раскрыл два способа снизить аппетит

Мослента

Два способа снизить аппетит раскрыл диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По его словам, с помощью этих приемов можно наесться меньшим количеством пищи и при этом сохранить здоровье.

Доктор Гинзбург раскрыл два способа снизить аппетит
Фото: МослентаМослента

Во-первых, можно следовать так называемому «правилу малых порций».

«Чем меньше у нас тарелка, тем меньше в ней будет калорий. При этом, нами порция на небольшой тарелке будет восприниматься, как более сытная», — объяснил Гинзбург.

Чтобы обмануть мозг таким образом, следует заменить крупную посуду на более мелкую, а обычные столовые приборы — на десертные.

Во-вторых, эффективным будет использование предварительной закуски перед основным приемом пищи.

«Закуской мы убираем желудочные факторы голода — избыточную кислотность, выделение пищеварительных соков. Через 20 минут можно приступать к обычной еде, и этот прием пищи будет более управляем», — рассказал диетолог.

К примеру, за 10-15 минут до еды можно выпивать половину стакана ряженки или кефира со столовой ложкой гречки — это уменьшит аппетит.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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