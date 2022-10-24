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1 час назад

Аллерголог Браун заявила, что фотосессии в осенней листве могут быть опасны

Мария Каткова

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун заявила, что фотографироваться в опавшей листве может быть опасно. Об этом сообщает Ura.ru.

Выяснилось, что фото в осенней листве могут быть опасны
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач отметила, что контакт с листьями чреват появлением заболеваний кожи, дыхания, а также привлечением клещей. Болезни могут появиться из-за того, что в листьях содержится много грибков. В городах их количество может достигать более трехсот из-за плохой экологии.

Если человек во время фотосессии подкидывает листья, он делает себе только хуже. Дело в том, что в этот момент концентрация грибков и их распространение увеличиваются, и поражаются органы дыхания.

Почему у людей возникает аллергия

Появление аллергии можно диагностировать по нескольким симптомам: отечность глаз, ринит и насморк.

Вплоть до наступления заморозков клещи продолжают жить в опавшей осенней листве, поэтому будьте аккуратны, устраивая фотосессии.

Ранее сообщалось, что врач порекомендовал есть больше ягод в сезон простуд.

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