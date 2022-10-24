Как замедлить старение кожи?

Врач доказательной медицины Олег Абакумов уверен, что процесс старения кожи можно замедлить. И в 60 лет вполне реально хорошо выглядеть и так же себя чувствовать. Доктор предлагает разобраться с этим вопросом и узнать, как это сделать.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Отвечу сразу: сам сахар на кожу никак не влияет. Но он влияет на те процессы в организме, из-за которых как раз и могут появляться морщины и проблемы с любимым личиком. Сахар запускает процесс гликирования (углеводы и белки встречаются и начинают дружить), и это вызывает преждевременное старение», - говорит Абакумов.

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Быстрые углеводы и сахар могут стать причиной кариеса, лишнего веса, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. По мнению врача, организм человека и так получает достаточно сахара, поэтому искусственно увеличивать его количество шоколадом и булочками — неразумно.

Первый и главный признак старения кожи — её сухость. Она становится тонкой и дряблой. Под кожей уменьшается жировая ткань и даже кончик носа может опускаться. Само собой, о старении говорят и морщины. Если такие признаки появились, то необходимо менять свой образ жизни. По мнению врача, нужно соблюдать сразу пять требований для сохранения кожного покрова молодым.

Первое — нельзя больше ходить в солярии, так как лучи влияют на кожу и разрушают коллаген. Это уже испытание для «пожилой» кожи. При нахождении на улице следует использовать крем.

Также следует отказаться от употребления алкогольных напитков и от курения. Алкоголь обезвоживает кожу, а сигареты разрушают сосуды.

«Если не хотите выглядеть как зомби, восставший из-под земли, придется отказаться от этих «удовольствий», - категоричен Абакумов.

Третье правило — использование подходящей и нормальной косметики. Её можно подобрать с помощью косметологов и дерматологов. Такой подход нужен для того, чтобы в косметике не было раздражающих кожу компонентов.

Следующее — нельзя тереть кожу полотенцем и агрессивно её чистить другими вещами и средствами. Нужно помнить, что кожу надо очистить, а не содрать. И пятое требование — коррекция питания. Из рациона следует убрать сахар, соль и жареную пищу.