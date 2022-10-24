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1 час назад

Мясников описал симптомы редкого психического расстройства

Мослента

Состояние редкого психического расстройства, называемого мерячением, описал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Мясников описал симптомы редкого психического расстройства
Фото: МослентаМослента

Недуг, напоминающий истерию, возникает у пациентов при виде Северного сияния. Мясников отметил, что мерячению подвержены в основном северные народности.

«Когда первые несколько раз видел уже в этой жизни Северное сияние — ничего особенного не чувствовал. У меня лично подобное было в Сибири. Я стоял на утесе, смотрел на ревущую реку внизу и вдруг меня затрясло, потекли слезы, охватило чувство неописуемого восторга», — рассказал о симптомах экзотического расстройства доктор.

По мнению Мясникова, подобные заболевания говорят о сложном устройстве человеческой психики.

«Значит, мы все-таки не куски мяса с почками и печенью, подчиняющиеся рефлексам и разуму, а значительно более тонко устроенные существа, связанные с окружающим миром неведомыми пока связями», — объяснил врач.

Здоровье,Александр Мясников,
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