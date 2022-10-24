Мясников описал симптомы редкого психического расстройства

«Когда первые несколько раз видел уже в этой жизни Северное сияние — ничего особенного не чувствовал. У меня лично подобное было в Сибири. Я стоял на утесе, смотрел на ревущую реку внизу и вдруг меня затрясло, потекли слезы, охватило чувство неописуемого восторга», — рассказал о симптомах экзотического расстройства доктор.