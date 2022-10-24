Названы несложные способы избежать появления трещин на губах

Есть несложные правила, которые помогают избежать появления трещин на губах, утверждает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала некоторые из них.

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По словам Вертиевой, растрескивание губ в холодное время года может начаться из-за дефицита витаминов в организме. Если причина заключается именно в этом, нужно пить витаминные комплексы.

Вертиева добавила, что есть и другие факторы, которые приводят к появлению трещин. У некоторых людей губы трескаются при неблагоприятной погоде или в отопительный сезон. В таких случаях помогает регулярное использование защитного бальзама.

Если это не помогает, дерматолог советует убедиться, что губы потрескались не из-за аллергической реакции на помады и гигиенические средства. Некоторые вредные привычки, например, облизывание губ при волнении, тоже могут привести к появлению трещин.