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1 час назад

Россиянам назвали пряность, которая снижает риск развития рака

РИА "ФедералПресс"

Пряности обладают полезными свойствами, а некоторые из них даже снижают риски заболеваний. Например, базилик может предотвратить развитие онкологии, утверждает ФАН со ссылкой на издание Арабских Эмиратов Al-Ain.

Россиянам назвали пряность, которая снижает риск развития рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В базилике содержатся антиоксиданты, которые замедляют окисление свободных радикалов и тем самым предотвращают ухудшение состояния организма, в том числе не дают раковым клеткам «проснуться». Свежий или сушеный базилик можно добавлять в салаты, эта пряность обычно подходит к мясу, рыбе, а также помидорам, капусте и бобам.

По словам экспертов из ОАЭ, базилик может защитить от простуд и гриппа, помочь справиться с бессонницей и наладить мужскую потенцию. При этом чрезмерное употребление этой травы способно навредить людям, страдающим диабетом, – она понижает уровень сахара в крови, передает «Федеральное агентство новостей».

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