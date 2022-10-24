Россиянам назвали пряность, которая снижает риск развития рака

Пряности обладают полезными свойствами, а некоторые из них даже снижают риски заболеваний. Например, базилик может предотвратить развитие онкологии, утверждает ФАН со ссылкой на издание Арабских Эмиратов Al-Ain.

В базилике содержатся антиоксиданты, которые замедляют окисление свободных радикалов и тем самым предотвращают ухудшение состояния организма, в том числе не дают раковым клеткам «проснуться». Свежий или сушеный базилик можно добавлять в салаты, эта пряность обычно подходит к мясу, рыбе, а также помидорам, капусте и бобам.