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56 минут назад

Выявлена польза миндаля для кишечного микробиома

Lenta.ru

Команда специалистов из организации King's выявила пользу употребления миндаля для кишечного микробиома. Согласно результатам исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, 56 граммов этого ореха в сутки улучшают работу кишечника.

Выявлена польза определенных орехов для кишечного микробиома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования 87 здоровых добровольцев, которые ели меньше рекомендованного количества пищевых волокон и перекусывали типичными нездоровыми продуктами (например, шоколадом или чипсами), разделили на три группы. В первой привычные закуски попросили заменить на 56 граммов цельного миндаля в день, в другой на такое же количество молотого ореха, а контрольная группа ела энергетически сбалансированные кексы. Наблюдения длились четыре недели.

Выяснилось, что у участников, включавших в свой ежедневный рацион миндаль, увеличился уровень масляной кислоты, ответственной за производительность клеток толстой кишки и регуляцию всасывания питательных веществ.

Авторы пришли к выводу, что потребление миндаля может способствовать метаболизму кишечных бактерий, оказывая впоследствии благотворное влияние на здоровье человека. Кроме того, исследователи отметили, что этот орех может помочь людям, страдающим запорами.

Здоровье,
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