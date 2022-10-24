Нутрициолог перечислила ошибки худеющих

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова назвала ошибки, которые допускают худеющие. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Эксперт отметила, что многие на пути к достижению идеальной фигуры пытаются найти быстрое решение, например, переходят на жесткое голодание. Однако Макарова предупредила, что подобные способы похудеть дадут лишь обратный эффект.

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"Чистки, детоксы, монодиеты и прочие мероприятия такого плана – это бестолковые затеи. Ведь все они приводят к обратному: да, поначалу можно заметить какой-то эффект, но потом все вернется, да еще и в большем объеме", – объяснила специалист.

Нутрициолог рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограмм не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограмм. Специалист посоветовала сначала поставить цель похудеть на 5–10 килограмм.

Эксперт отметила, что нельзя опускать руки, если вдруг произошло отклонение от диеты. По ее словам, следует вернуться к правильному питанию на следующий день.

"Мы не идеальны, но прощаем себя за многие огрехи. Так почему же мы посыпаем голову пеплом, когда в какой-то день съели что-нибудь не по плану", – добавила она.

Макарова рассказала, что есть норма потребления калорий, ниже которой нельзя опускаться: для женщин – 1200 ккал, для мужчин – 1700 ккал. Это количество уже является минимальным значением, подчеркнула нутрициолог.

"При такой калорийности сильно снижается поступление незаменимых питательных веществ, а также усиливается усталость, а значит, пропадает и желание двигаться", – отметила она.