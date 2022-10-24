Врач перечислил полезные свойства пробиотиков

Препараты с живыми бактериями не только укрепляют иммунитет, но и защищают от стресса.
Пульмонолог Олег Абакумов в интервью NVL заявил, что пробиотики могут оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему.
Длительный стресс негативно влияет на организм человека. Многие сталкиваются с выпадением волос, ухудшением состояния кожи и ногтей. Нервное напряжение приводит к бессоннице и резкому изменению веса.
По словам врача, успокоительные средства не помогут устранить причину стресса. Чтобы улучшить состояние, стоит для начала нормализовать работу кишечника.
Правильное пищеварение позволит быстрее усваивать полезные вещества, что обеспечит организм энергией. Естественная микрофлора – источник фолиевой кислоты и витаминов, которые помогают справиться со стрессом и тревожными состояниями.