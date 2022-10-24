Врач перечислил полезные свойства пробиотиков

Препараты с живыми бактериями не только укрепляют иммунитет, но и защищают от стресса.

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Пульмонолог Олег Абакумов в интервью NVL заявил, что пробиотики могут оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему.

Длительный стресс негативно влияет на организм человека. Многие сталкиваются с выпадением волос, ухудшением состояния кожи и ногтей. Нервное напряжение приводит к бессоннице и резкому изменению веса.

По словам врача, успокоительные средства не помогут устранить причину стресса. Чтобы улучшить состояние, стоит для начала нормализовать работу кишечника.