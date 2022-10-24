Ананасовый сок сжигает жиры: миф или реальность

Вокруг еды ходит множество мифов и легенд. Согласно одному из них, ананасовый сок способен сжигать жиры, а потому при похудении его непременно следует включить в рацион. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

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Ананас и впрямь полезный и низкокалорийный фрукт. Он богат витаминами C и B6, тиамином, фолиевой кислотой, рибофлавином и магнием. Вдобавок к этому, в 100 граммах ананаса содержится всего 50 калорий.

По данным экспертов, ананас благоприятно влияет на пищеварительную систему за счет того, что в нем содержатся пищеварительные энзимы – в частности, бромелайн. Многие убеждены, что именно бромелайн обладает жиросжигающим эффектом. Однако это заблуждение.

Бромелайн расщепляет белки в организме, благодаря чему они лучше усваиваются. Бромелайн – незаменимый энзим для пациентов с поджелудочной недостаточностью. У таких людей поджелудочная не способна вырабатывать достаточное количество нужных ферментов для расщепления белка. Но при данной проблеме врачи назначают БАДы, содержащие бромелайн, вместо ананаса. Напоминаем, что прием БАДов нужно согласовать со специалистом. В противном случае, пищевые добавки могут навредить здоровью.