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3 часа назад

Генетик назвала продукты, от которых кровь стынет в жилах. В прямом смысле

Секрет Фирмы

Человеческий организм уникален. Вплоть до того, что у каждого человека своя густота крови. Да-да, может быть так, что у кого-то она более жидкая, у кого-то — вообще сгущёнка. Но у всего всё равно есть норма, и слишком густая кровь может спровоцировать кислородное голодание, привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Генетик-метаболист Светлана Перес рассказала, что на сгущение крови влияет питание.

Генетик назвала продукты, от которых "кровь стынет в жилах"
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Зачастую проблемы с кровообращением могут вызвать фастфуд, жирная и жареная пища, они сильно сгущают кровь. Увлечение этими продуктами при наличии или подозрении на гиперкоагуляцию крайне нежелательно.

Но не бойтесь! В меру густая кровь частенько может спасти жизнь.

«Есть продукты, которые содержат достаточно большое количество филлохинона (витамина К1) — основного диетического источника витамина К. Его адекватное потребление предотвращает кровопотерю, останавливая кровотечение, но вместе с этим и сгущает кровь», — пояснила Перес.

Листовая зелень (шпинат, петрушка, мангольд, салат) и брокколи содержат гораздо больше витамина К в 100 г, чем мясо. Также витамин К есть в растительных маслах — соевом, рапсовом, оливковом.

В целом врач отметила, что для здоровых людей переизбыток витамина К неопасен, но он может оказать негативное влияние на организм, когда уже есть проблемы со свертываемостью крови и сосудами.

Здоровье,
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