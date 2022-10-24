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49 минут назад

Врач рассказал, от чего нужно избавиться для профилактики астмы

Москва24

Пульмонолог Олег Абакумов перечислил, что в домашних условиях может спровоцировать развитие астмы. Об этом сообщает News.ru.

Врач рассказал, от чего нужно избавиться для профилактики астмы
Фото: Москва24Москва24

По его словам, для профилактики этого заболевания необходимо избавиться от так называемых пылесборников:

  • ковров;
  • плюшевых медведей;
  • плотных штор;
  • перьевых и пуховых подушек.

Врач также рассказал, что нужно делать, если вдруг появились симптомы астмы.

"Бронхиальная астма опасна развитием приступов. Они стартуют очень быстро, с чувством удушья и нехватки воздуха. <...> Первое – обратитесь к терапевту или пульмонологу. Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать", – объяснил он.

Абакумов предупредил, что причинами развития астмы могут быть различные аллергены, а также инфекционные и вирусные заболевания. Специалист еще раз подчеркнул, что человек, у которого астма, должен находиться под регулярным наблюдением врачей, поскольку у таких пациентов наблюдаются изменения ткани дыхательных путей.

Пульмонолог отметил, что во время приступа астмы используют β2-адреномиметики короткого действия (маленькие баллончики для ингаляций). Однако, по словам Абакумова, у астматиков может сформироваться зависимость.

"Он может помочь, но только в случае резкого приступа "здесь и сейчас". А если вы используете его для лечения, то тем самым только увеличиваете число приступов и риск попадания в больницу", – добавил он.

Врач рекомендовал тем, у кого диагностирована астма, купить пикфлоуметр, который поможет отслеживать показатели дыхания.

Здоровье,Олег Абакумов,
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