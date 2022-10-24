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3 часа назад

Психотерапевт Орлов рассказал, почему может возникнуть заикание

Вечерняя Москва

Врач-психиатр, психотерапевт Иван Орлов рассказал о причинах возникновения заикания.

Психотерапевт Орлов рассказал, почему может возникнуть заикание
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что за заикание отвечает головной мозг. Предположительно, в этом задействованы подкорковые структуры, которые регулируют тонус мышц. Изменения в этих структурах могут вызывать проблемы с речью.

Часто заикание возникает из-за генетической предрасположенности. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться потомкам.

Вторая причина — это изменения в мозге, которые возникают в процессе развития человека в утробе матери. Проблемы с речью у ребенка могут возникнуть из-за сильного стресса во время беременности, болезней, перенесенных матерью. Итогом такого воздействия может быть не только заикание, но и нарушения речи, передает РИАМО.

Здоровье,Иван Орлов,
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