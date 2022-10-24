Врач предупредила россиян об опасности "скрытой" соли в продуктах

Употребление соли в большом количестве может привести к массе опасных заболеваний, при этом стоит учитывать и "скрытую" соль в рационе. Об этом россиянам рассказала врач Елена Попова.

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По ее словам, несмотря не пользу хлорида натрия, его чрезмерное количество чревато серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем.

– От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов, – предупредила Попова.

Она обратила внимание, что из всей ежедневно употребляемой доли соли лишь 20% приходится именно на ту, которую человек осознанно добавляет в пищу. Остальная соль, это следует учитывать, приходится на продукты в целом, она является "скрытой". К примеру, она есть в печенье, колбасах, хлебе, мясе, яйцах, рыбе и так далее.

Врач отметила, что рекомендуется каждый день съедать не более пяти грамм соли, а гипертоникам – в разы меньше.

Кроме этого, соль удерживает влагу в организме и препятствует расщеплению жиров. В конечном итоге это приводит к высокому давлению и лишним килограммам соответственно.