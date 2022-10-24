Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Врач предупредила россиян об опасности "скрытой" соли в продуктах

Vse42.ru

Употребление соли в большом количестве может привести к массе опасных заболеваний, при этом стоит учитывать и "скрытую" соль в рационе. Об этом россиянам рассказала врач Елена Попова.

Врач предупредила россиян об опасности "скрытой" соли в продуктах
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По ее словам, несмотря не пользу хлорида натрия, его чрезмерное количество чревато серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем.

– От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов, – предупредила Попова.

Она обратила внимание, что из всей ежедневно употребляемой доли соли лишь 20% приходится именно на ту, которую человек осознанно добавляет в пищу. Остальная соль, это следует учитывать, приходится на продукты в целом, она является "скрытой". К примеру, она есть в печенье, колбасах, хлебе, мясе, яйцах, рыбе и так далее.

Врач отметила, что рекомендуется каждый день съедать не более пяти грамм соли, а гипертоникам – в разы меньше.

Кроме этого, соль удерживает влагу в организме и препятствует расщеплению жиров. В конечном итоге это приводит к высокому давлению и лишним килограммам соответственно.

Вместе с тем если употреблять много соли, можно столкнуться с заболеваниями ЖКТ, риском сердечно-сосудистых заболеваний, например, диабета, онкологии и хронических болезней легких. Об этом пишет издание "Известия".

Здоровье,Елена Попова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители