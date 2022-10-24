Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Нутрициолог Макарова перечислила основные ошибки худеющих

Вечерняя Москва

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова перечислила ключевые ошибки худеющих.

Нутрициолог перечислила основные ошибки худеющих
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое — искать быстрые решения: монодиеты, разгрузочные дни, жесткое голодание. Такие методики дают кратковременный эффект, а потерянные килограммы могут вернуться через несколько месяцев.

Второе — ставить невыполнимые цели. Не нужно сразу ставить перед собой цель скинуть 20–30 килограммов.

— Разумнее идти к цели мелкими шагами: разбивая эту цель на части, гораздо проще, — подчеркивает нутрициолог в комментарии aif.ru.

Нужно сосредоточиться не на конечной глобальной цели, а на дисциплинированном выполнении необходимых условий для снижения веса каждый день.

Нутрициолог также посоветовала не корить себя за срывы в плане питания. Если они не повторяются постоянно, то в них нет ничего страшного.

Ранее китайские медики назвали три продукта, которые нужно включить в рацион для снижения веса. Это огурцы, брокколи и овсяные хлопья, передает Царьград.

Квашеная капуста является одним из самых популярных видов домашних солений. Однако для некоторых она может быть вредна. Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», кому лучше воздержаться от употребления популярного соления.

Здоровье,Анна Макарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители