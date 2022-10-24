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1 час назад

Ученые обнаружили: выпрямление волос может вызывать рак

Super.ru

Еще один убедительный аргумент в пользу того, что спорить с природой не стоит. Американские ученые обнаружили, что выпрямлять волосы с помощью химических средств довольно опасно. Злоупотребление такими процедурами может удвоить риск возникновения рака матки — такие выводы сделали в Национальном институте здравоохранения (NIH) в США. Более 10 лет исследователи наблюдали за 33 947 женщинами в возрасте от 35 до 74 лет.

Ученые обнаружили: выпрямление волос может вызывать рак
Фото: Super.ruSuper.ru

За это время у 378 женщин развился рак матки.

«По нашим оценкам, у 1,64% женщин, которые никогда не прибегали к химическому выпрямлению волос, к 70 годам разовьется рак матки, но у часто делающих это риск возрастает до 4,05%», — заявила руководитель исследования Александра Уайт из Национального института США.

Это не первый раз, когда научное сообщество заявляет о вреде химического выпрямления волос. Более ранние исследования показали, что такие средства содержат вещества, разрушающие эндокринную систему. Ученые считают, что они попадают в кровоток через кожу головы и далее в матку, повышая риск развития рака. Эти результаты являются первым эпидемиологическим доказательством связи между использованием продуктов для выпрямления и раком матки, сообщают Уайт и коллеги в журнале Национального института рака.

При этом о каких именно компонентах идет речь, специалисты не говорят, это только предстоит выяснить.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить конкретные химические вещества, повышающие риск онкологии», — заявили ученые.

Здоровье,
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