Диетолог назвала осенние продукты, от которых лучше отказаться

Традиционно осенью на столах россиян можно увидеть блюда из тыквы, грибов, а также корнеплодов. В это время популярны и такие фрукты, как виноград и хурма. Однако при всей своей полезности эти продукты могут и навредить, особенно склонным к полноте людям или имеющим хронические заболевания, пишет utro.ru.Так, в винограде и хурме содержится много сахара. Поэтому эти фрукты в большом количестве будут способствовать набору веса. Такую же опасность в себе таит и тыква.