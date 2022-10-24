Диетолог назвала осенние продукты, от которых лучше отказаться

Традиционно осенью на столах россиян можно увидеть блюда из тыквы, грибов, а также корнеплодов. В это время популярны и такие фрукты, как виноград и хурма. Однако при всей своей полезности эти продукты могут и навредить, особенно склонным к полноте людям или имеющим хронические заболевания, пишет utro.ru.Так, в винограде и хурме содержится много сахара. Поэтому эти фрукты в большом количестве будут способствовать набору веса. Такую же опасность в себе таит и тыква.
«Казалось бы, тыква не такая калорийная, но если ее приготовить, то, так же как в свекле и моркови, повышается гликемический индекс. Дело в том, что тыквенный суп и блюда из тыквы часто заправляют сметаной или сливками, в этом случае резко повышается и калорийность. Также делают с маслом тыкву», – рассказала Life врач-диетолог Елена Соломатина.
Калорийным блюдом является и винегрет, поскольку овощи для него термически обрабатываются, а это, по словам диетолога, повышает их гликемический индекс. Осенние яблоки часто идут на шарлотку, в начинку для блинчиков, а также в варенье. Все эти десерты также могут заметно отразиться на фигуре.
«Многие сейчас ходят по грибы. Грибы – низкокалорийный продукт, но никто не ест их просто так. С овощами их не едят. Их жарят с картошкой, естественно, там достаточно много масла. Их не просто жарят, а жарят на масле. Делают из них жульены, это калорийное блюдо – сметана, сыр, мука», – пояснила медик.