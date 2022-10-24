Названы бюджетные продукты, которые стоит включить в меню осенью

По словам врача, полезным блюдом поздней осенью становится обычный картофель. В картофеле содержится много витаминов — это и кальций, и железо, и витамин С. Клубни сезонного овоща также содержат клетчатку, фитонутриенты и антиоксиданты. Также овощ содержит много углеводов, которые дают энергию на весь день.