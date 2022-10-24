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1 час назад

Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде

Lenta.ru

Скрытый под тефлоном алюминий может выделять канцерогены при взаимодействии с продуктами, рассказал шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. О вызывающей рак тефлоновой посуде он предупредил в беседе с News.ru.

Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде
Фото: LENTA.RULENTA.RU

Крюков указал на то, что обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров.

«В основном его наносят на алюминиевую поверхность, если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии», — предостерег Крюков.

Шеф-повар заявил, что тефлоновую посуду нужно выбрасывать при появлении на ней малейших царапин.

«Чтобы такая посуда не портилась, любая антипригарная поверхность не любит резких перепадов температур, интенсивного нагрева. Если сильно раскалили, то дайте ей постоять остыть, никакой воды и льда», — заключил он.

Здоровье,
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