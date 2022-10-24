Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде

«В основном его наносят на алюминиевую поверхность, если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии», — предостерег Крюков.