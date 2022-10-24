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54 минуты назад

Терапевт объяснил, кому опасно есть картофель зимой

РИА "ФедералПресс"

Картофель – относительно недорогой, антикризисный продукт, богатый полезными углеводами, витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Он очень полезен зимой, когда людям необходим максимум энергии. Но есть группы лиц, которым лучше не налегать на корнеплод в холодный сезон, заявил терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Терапевт объяснил, кому опасно есть картофель зимой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Картофель полезен в зимнее время, потому что содержит углеводы и витамины, дающие организму энергию. Но крахмал опасен для диабетиков», – приводит его слова «Общественная служба новостей».

Также Асанов посоветовал есть меньше корнеплодов людям, склонным к быстрому набору веса. Картофель стоит чередовать с фасолью, свеклой и помидорами. Для других картофель полезен, особенно в мундире – он закаляет иммунитет и помогает при борьбе с простудой и вирусами.

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