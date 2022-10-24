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1 час назад

Врач объяснила, нужно ли принимать препараты железа во время менструации

Letidor.ru

До 75% здоровых женщин теряют за время менструаций 20-30 мг железа. В оставшиеся до следующей менструации дни организм компенсирует эту потерю, и анемия не развивается. Но многие считают, что поддержат свой организм и пропить курс препаратов с высоким содержанием железа, чтобы избежать неприятных последствий. Подробности читайте в нашей новости.

Нужно ли принимать препараты железа во время менструации
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли принимать препараты железа при обильных менструациях По мнению специалиста в этом нет необходимости.

Врач отметила, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и принимать препараты железа курсом без назначения специалиста.

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