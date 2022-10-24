Диета «Любимая»: пример меню, мнение врача, особенности

Кажется, что в погоне за красотой все средства хороши. Однако не стоит забывать о том, что никакая красота не порадует, если будет подорвано здоровье, а значит ко всему нужно подходить с умом, в том числе к выбору диеты.

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Эксперты рассказали «Рамблеру», что такое «Любимая» диета, как она работает и кому она противопоказана.

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Как работает диета «Любимая»

В последнее время многие интересуются диетой «Любимая». Это рацион, который подробно рассчитан на неделю, две, иногда — даже на месяц, который включает в себя большинство популярных продуктов. Остановимся для наглядности на семидневной диете и разберемся в принципах выбора продуктов.

Короткий цикл диеты предполагает:

три питьевых дня — 1-й, 3-й и 6-й,

овощной день — 2-й,

фруктовый день — 4-й,

белковый день — 5-й,

смешанный — последний, седьмой день, чтобы у вас была возможность неагрессивно, без вреда для здоровья выйти из диеты.

Каждый из этих дней посвящен употреблению одного типа продуктов и по сути является разгрузочным. Рацион при этом — дробный, ежедневно делится на 5 приемов пищи — порцией не больше 300 грамм. На протяжении всей диеты крайне важно соблюдать водный баланс, возьмите за правило пить чистую негазированную воду в необходимых количествах, в перерывах между приемами пищи. На время соблюдения диеты также разрешено пить до 2 чашек чая в день.

Именно благодаря этим чередующимся монодиетам с правильно подобранным меню можно ускорить метаболизм, наладить работу ЖКТ, нейтрализовать некоторые аллергические реакции и даже — улучшить иммунную систему. При правильно подобранном рационе и соблюдении всех принципов в некоторых случаях, «Любимая» и вовсе позволяет терять потерять за неделю-две от 3 до 15 кг веса. Здесь все зависит от выбранного варианта рациона, общего состояния организма, параметров тела и индивидуальных особенностей.

Какие продукты нужно исключить

Каждая эффективная диета предполагает некоторые ограничения. «Любимая» не исключение. Поэтому на время диеты по запрет попадают:

Сахар — он запрещен на весь период диеты, в любом виде. Можете временно заменить его медом.

Соль. Если вы выбрали для себя не семидневный, короткий курс, а решили придерживаться «Любимой» дольше, откажитесь от соли на первые две недели, затем ограничьте ее потребление или замените полезным специями.

Майонез, сметана, маргарин.

Картофель, кукуруза.

И никакого алкоголя.

Но всегда держите в уме, что «Любимая», как и любая другая довольно строгая монодиета, на фоне ограничений рациона, может ввести организм в стресс.

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Если вы все же приняли волевое решение худеть с помощью этой диеты, помните, что в этот период нужно особенно чутко прислушиваться к своему организму, и главное — не допустить обострения хронических заболеваний и упадка сил. Поэтому прежде, чем практиковать «Любимую», обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Кому противопоказана диета «Любимая»

Существует целый ряд заболеваний, которые не позволяют обращаться к ней:

Печеночная или почечная недостаточность

Хронические болезни органов ЖКТ

Диабет любого типа

Сердечно-сосудистые нарушения

Анемия

Не подойдет «Любимая» и людям преклонного возраста, детям и подросткам, а также кормящими и беременным женщинам.

Какие есть риски для здоровья

Однако, даже если вы совершенно здоровы, и такая монодиета вам вполне показана, держите в голове, что практиковать ее постоянно невозможно — такой рацион просто-напросто может оказаться губительным для организма.

Что говорят эксперты

Прежде чем браться за любое дело, стоит прислушаться к советам профессионалов. И выбор диеты здесь не исключение, ведь речь идет не только о внешности, но и состоянии здоровья в целом.

«Правильно подобранная диета способна наладить метаболизм, улучшить самочувствие. Но самый большой секрет состоит как раз в диагностике и правильности выбора. Он должен учитывать возраст человека, образ жизни и степень физической активности, наличие тех или иных хронических заболеваний или дисфункций. Поэтому перед тем, как начать практиковать любые пищевые ограничения, рекомендуется обратиться к врачу-нутрициологу». Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Удобство «Любимой» диеты заключается в том, что вам не потребуется надолго «перестраивать» пищевые привычки или искать сложные рецепты и редкие продукты. Успех процесса целиком зависит от вашей силы воли — не всем под силу не сорваться с таким аскетичном меню «Любимой». А еще сложнее бывает перестроиться эмоционально и не испытывать сильный стресс от диеты, еще больше испытывая организм.

«Если провести правильную подготовку к диете, четко соблюдать все правила и грамотно выйти из нее, можно создать комфортный психологический настрой, сделать диету, ориентированной на конкретную личность, в разы увеличив мотивацию на результат. Психологический настрой в этом случае играет далеко не последнюю роль. Известно, например, что высокая тревожность ухудшает состояние человека с уже «сбитыми» пищевыми привычками. Поэтому для комфортного прохождения диеты или в случае, если диетический режим дается вам с трудом, для снятия напряжения можно дополнительно принимать гомеострес».

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Ни одна диета сама по себе не в силах сформировать здоровые отношения с едой. Для этого вам потребуется самостоятельно проявить навыки заботы о физическом и эмоциональном состоянии, соблюдать баланс во всем и стараться фокусироваться на настоящих потребностях.

Примерное меню на неделю

Так как это монодиета, большого разнообразия продуктов она не предполагает. Дневной рацион нужно разделить на пять приемов. В каждый прием пищи нужно съедать не более 300 граммов. Соль и сахар под запретом.