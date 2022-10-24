Диета «Любимая»: пример меню, мнение врача, особенности

Кажется, что в погоне за красотой все средства хороши. Однако не стоит забывать о том, что никакая красота не порадует, если будет подорвано здоровье, а значит ко всему нужно подходить с умом, в том числе к выбору диеты.
Эксперты рассказали «Рамблеру», что такое «Любимая» диета, как она работает и кому она противопоказана.
В последнее время многие интересуются диетой «Любимая». Это рацион, который подробно рассчитан на неделю, две, иногда — даже на месяц, который включает в себя большинство популярных продуктов. Остановимся для наглядности на семидневной диете и разберемся в принципах выбора продуктов.
Короткий цикл диеты предполагает:
Каждый из этих дней посвящен употреблению одного типа продуктов и по сути является разгрузочным. Рацион при этом — дробный, ежедневно делится на 5 приемов пищи — порцией не больше 300 грамм. На протяжении всей диеты крайне важно соблюдать водный баланс, возьмите за правило пить чистую негазированную воду в необходимых количествах, в перерывах между приемами пищи. На время соблюдения диеты также разрешено пить до 2 чашек чая в день.
Именно благодаря этим чередующимся монодиетам с правильно подобранным меню можно ускорить метаболизм, наладить работу ЖКТ, нейтрализовать некоторые аллергические реакции и даже — улучшить иммунную систему. При правильно подобранном рационе и соблюдении всех принципов в некоторых случаях, «Любимая» и вовсе позволяет терять потерять за неделю-две от 3 до 15 кг веса. Здесь все зависит от выбранного варианта рациона, общего состояния организма, параметров тела и индивидуальных особенностей.
Каждая эффективная диета предполагает некоторые ограничения. «Любимая» не исключение. Поэтому на время диеты по запрет попадают:
Но всегда держите в уме, что «Любимая», как и любая другая довольно строгая монодиета, на фоне ограничений рациона, может ввести организм в стресс.
Если вы все же приняли волевое решение худеть с помощью этой диеты, помните, что в этот период нужно особенно чутко прислушиваться к своему организму, и главное — не допустить обострения хронических заболеваний и упадка сил. Поэтому прежде, чем практиковать «Любимую», обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Существует целый ряд заболеваний, которые не позволяют обращаться к ней:
Не подойдет «Любимая» и людям преклонного возраста, детям и подросткам, а также кормящими и беременным женщинам.
Однако, даже если вы совершенно здоровы, и такая монодиета вам вполне показана, держите в голове, что практиковать ее постоянно невозможно — такой рацион просто-напросто может оказаться губительным для организма.
Прежде чем браться за любое дело, стоит прислушаться к советам профессионалов. И выбор диеты здесь не исключение, ведь речь идет не только о внешности, но и состоянии здоровья в целом.
Удобство «Любимой» диеты заключается в том, что вам не потребуется надолго «перестраивать» пищевые привычки или искать сложные рецепты и редкие продукты. Успех процесса целиком зависит от вашей силы воли — не всем под силу не сорваться с таким аскетичном меню «Любимой». А еще сложнее бывает перестроиться эмоционально и не испытывать сильный стресс от диеты, еще больше испытывая организм.
Ни одна диета сама по себе не в силах сформировать здоровые отношения с едой. Для этого вам потребуется самостоятельно проявить навыки заботы о физическом и эмоциональном состоянии, соблюдать баланс во всем и стараться фокусироваться на настоящих потребностях.
Так как это монодиета, большого разнообразия продуктов она не предполагает. Дневной рацион нужно разделить на пять приемов. В каждый прием пищи нужно съедать не более 300 граммов. Соль и сахар под запретом.