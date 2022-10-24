Стоп стресс: что съесть, чтобы успокоиться — объясняет нутрициолог

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала о нутрицевтиках, которые помогут справиться с переживаниями.

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Кожа — один из первых органов, который реагирует на стресс. Текущие проблемы обычно усугубляются, и даже если проблем нет, гормональные изменения под влиянием стресса делают свое дело. В результате увеличения выброса кортизола и адреналина повышается активность потовых желез, и чем больше вы с этим явлением боретесь, тем более сухой и тусклой становится кожа. Могут появиться первые признаки старения, а уже имеющиеся возрастные изменения станут более явными. Кроме того, под влиянием гормонов начинает вырабатываться больше кожного сала, следствием чего станет появление прыщей. А экземы и дерматиты, спусковым фактором развития которых является все тот же стресс, довершают картину.

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Можно ли помочь коже в условиях стрессовой ситуации чувствовать себя лучше с помощью определенных продуктов? Безусловно, да. И даже больше: в любых обстоятельствах в вашем рационе должны присутствовать полезные нутриенты, благодаря которым ваша кожа будет здоровой и молодой как можно дольше.

Витамин С

Он необходим для нормальной выработки коллагена, вещества, ответственного за упругость кожи. Витамином С богаты яблоки, цитрусовые, ананасы, киви и шпинат, а также шиповник, сладкий перец, смородина, петрушка, укроп.

Омега-3

Омега-3 жирные кислоты незаменимы для синтеза липидов, замедляют процессы старения и оказывают мощное противовоспалительное действие. В вашем рационе должны быть дикие лосось, тунец, скумбрия, сардины, форель, авокадо, молоко, йогурт, грецкие орехи, семена льна.

Витамины А и Е

Витамины А и Е не зря называют «витаминами женской красоты»: они улучшают кровообращение и процессы регенерации. Ешьте яйца, сливочное масло, говяжью печень, красную и черную икру, кальмара, лосося, а также морковь, болгарский перец, спаржу, брокколи и сельдерей.

Цинк

Цинк необходим для нормальной работы сальных желез и синтеза коллагена. Употребляйте в пищу морепродукты (особенно устрицы), а также пшеничные и ржаные отруби, кунжутные и тыквенные семечки, фасоль, нут и красное мясо.

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