Тренер раскрыл секрет сохранения подтянутого и молодого тела после 40 лет

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.

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— Яйца, говядина, птица, морепродукты, равно как и сметана, молоко, йогурт, являются прекрасными источниками протеина. Пища растительного происхождения также содержит достаточно вещества, — заявил он.

Также большую роль играет время приема пищи. Необходимо есть за час до тренировки — в таком случае тело получит энергию для занятий — и через 15–30 минут после нее, чтобы восполнить запас протеинов.

Тренер также порекомендовал пить шоколадное молоко после занятий спортом. По его словам, оно обладает нужным количеством жиров, протеинов и углеводов, передает Eat This, Not That.