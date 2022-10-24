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13 минут назад

Тренер раскрыл секрет сохранения подтянутого и молодого тела после 40 лет

Вечерняя Москва

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.

Тренер раскрыл секрет сохранения подтянутого и молодого тела после 40 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Яйца, говядина, птица, морепродукты, равно как и сметана, молоко, йогурт, являются прекрасными источниками протеина. Пища растительного происхождения также содержит достаточно вещества, — заявил он.

Также большую роль играет время приема пищи. Необходимо есть за час до тренировки — в таком случае тело получит энергию для занятий — и через 15–30 минут после нее, чтобы восполнить запас протеинов.

Тренер также порекомендовал пить шоколадное молоко после занятий спортом. По его словам, оно обладает нужным количеством жиров, протеинов и углеводов, передает Eat This, Not That.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила «Вечерней Москве», что в холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физнагрузках.

Здоровье,Дарья Русакова,
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