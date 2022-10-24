Поздний ужин может привести к ночным пробуждениям и замедлить работу ЖКТ

Последний прием пищи перед сном рекомендуется совершать непозже, чем за четыре часа до сна. В противном случае ужин можетнегативно повлиять на здоровье, начиная от набора лишнего веса и заканчивая ночными пробуждениями.
Если пища не успеет перевариться в желудке до отхода ко сну,возникает риск рефлюксной болезни. В этом случае желудочная кислота попадает в пищевод, провоцируя изжогу, вздутие и расстройство желудка из-за замедления работы желудочно-кишечного тракта, сообщает LIVE24.ru.
При возникновении сильного голода перед сном медикирекомендуют легкие перекусы. Подойдет листовой салат или, например, йогурт. Также поздний неплотный ужин рекомендован спортсменам. Так организм быстрее восстановится, а мышцы приобретут тонус.