Поздний ужин может привести к ночным пробуждениям и замедлить работу ЖКТ

Последний прием пищи перед сном рекомендуется совершать непозже, чем за четыре часа до сна. В противном случае ужин можетнегативно повлиять на здоровье, начиная от набора лишнего веса и заканчивая ночными пробуждениями.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Если пища не успеет перевариться в желудке до отхода ко сну,возникает риск рефлюксной болезни. В этом случае желудочная кислота попадает в пищевод, провоцируя изжогу, вздутие и расстройство желудка из-за замедления работы желудочно-кишечного тракта, сообщает LIVE24.ru.