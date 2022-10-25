Лучший способ быстро заснуть

Каких только нет советов по улучшению сна. Многочисленные эксперты предлагают и принимать горячие ванны по вечерам, и откладывать смартфон за пару часов до сна. Однако исследования подтвердили эффективность другого способа.

Фото: Ferra Ferra

Так, метаанализ 2015 года показал, что как кратковременные, так и регулярные упражнения (несколько занятий в неделю) могут привести к улучшению сна. Это означает, что даже одного занятия спортом может быть достаточно, чтобы улучшить качество и продолжительность сна.

Также было доказано, что регулярные аэробные упражнения помогают людям быстрее заснуть, меньше просыпаться ночью и чувствовать себя более отдохнувшими на следующее утро. К таким относятся езда на велосипеде, бег и даже быстрая ходьба. Помимо этого, исследования показали, что люди, регулярно занимающиеся силовыми упражнениями (около трёх раз в неделю), субъективно имеют лучшее качество сна.