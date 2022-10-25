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2 часа назад

Хотите лучше спать? Этот способ работает практически для всех

Ferra.ruиещё 2

Каких только нет советов по улучшению сна. Многочисленные эксперты предлагают и принимать горячие ванны по вечерам, и откладывать смартфон за пару часов до сна. Однако исследования подтвердили эффективность другого способа.

Лучший способ быстро заснуть
Фото: FerraFerra

Так, метаанализ 2015 года показал, что как кратковременные, так и регулярные упражнения (несколько занятий в неделю) могут привести к улучшению сна. Это означает, что даже одного занятия спортом может быть достаточно, чтобы улучшить качество и продолжительность сна.

Также было доказано, что регулярные аэробные упражнения помогают людям быстрее заснуть, меньше просыпаться ночью и чувствовать себя более отдохнувшими на следующее утро. К таким относятся езда на велосипеде, бег и даже быстрая ходьба. Помимо этого, исследования показали, что люди, регулярно занимающиеся силовыми упражнениями (около трёх раз в неделю), субъективно имеют лучшее качество сна.

Хорошей новостью является то, что польза упражнений для сна, по-видимому, наблюдается у всех, независимо от возраста.

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