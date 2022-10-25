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1 час назад

Омолаживающие препараты убивают “клетки-зомби», необходимые человеческому организму

FBM.ru

Американские биологи выяснили, что избавление от отработанных клеток может иметь серьезные последствия, а применение антивозрастных препаратов связано с проявлением нежелательных побочных эффектов. Информацией об этом делятся корреспонденты РИА Новости.

Омолаживающие препараты убивают полезные «клетки-зомби»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В большинстве исследований старения среди причин называют накопление повреждений на молекулярном и клеточном уровне. К сожалению, с годами утилизация этих отработанных клеточных компонентов ухудшается, что приводит к их накоплению в организме. Известный британский биогеронтолог Обри де Грей назвал их “клетками-зомби”.

Опасность этих клеток в том, что они провоцируют системное воспаление, которое может привести к артриту, дегенерации сетчатки глаза, артрозу и болезни Альцгеймера. Если организм не сможет вовремя избавиться от них, они могут превратиться в злокачественные новообразования. Для удаления отработанных клеток специалисты используют сенолитики, но они должны обладать противовоспалительным действием, чтобы не провоцировать активное деление клеток-зомби.

В ходе новых экспериментов, проведенных учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, было установлено, что клетки-зомби, на которые направлена омолаживающая терапия, также необходимы и не должны быть полностью удалены. В таком случае организм теряет способность создавать барьер, который препятствует проникновению в организм чужеродных клеток и химических веществ.

Это может привести к ряду заболеваний, включая рак. Поэтому любое омолаживающее средство должно применяться избирательно и без риска повреждения полезных клеток.

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