Перечислены последствия хронического недосыпа

Недосып давно стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. На работу вставать надо рано, а ложиться вовремя не хочется, да и не всегда получается: вечером нужно сделать домашку с детьми, убраться и приготовить еду на следующий день. А перед сном наконец-то позалипать в телефон. Но оказалось, что постоянный недосып может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

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Врач-педиатр Наталья Кидиекова привела данные исследований, согласно которым, если 50-летний человек постоянно недосыпает, у него увеличивается риск развития хронических заболеваний на 30%. В 60 лет этот показатель уже достигает 32%, а в 70 лет — 40%. О каких заболеваниях речь?

Врач говорит про диабет, рак, ишемическую болезнь сердца, инсульт, сердечную недостаточность, хроническую обструктивную болезнь лёгких, хроническую болезнь почек, заболевания печени, депрессию, деменцию, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.

При этом доктор добавила, что каждому человеку достаточно разного количества часов сна для восстановления. Кому-то хватает шести или семи, а кто-то не отдыхает и за десять. Что будет, если не спать сутки Все мы люди, и иногда происходят непредвиденные обстоятельства: срочно нужно сдать какую-то работу, выучить билеты для зачёта и так далее. Если режим сбился на одну ночь, ничего страшного в этом нет, успокаивает педиатр. Однако из-за бессонной ночи может подскочить уровень сахара в крови, если человек к этому предрасположен.

«Если не спать одну ночь, днём может субъективно отмечаться повышенная утомляемость, сонливость, снижение производительности, но вербальные функции, когнитивные способности и психомоторные процессы останутся на прежнем уровне», — сказала Кидиекова.