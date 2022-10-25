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33 минуты назад

Диетолог раскритиковала диету по группе крови

runews24.ru

Ставшая модной в последнее время диета по группе крови не имеет никаких подтверждений эффективности. Ее смысл заключается в том, чтобы питаться теми или иными продуктами, которые подходят организму в зависимости от антигенных характеристик эритроцитов.

Диетолог раскритиковала диету по группе крови
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам диетолога, нефролога филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анны Коробкиной, диета доходит до абсурдных ограничений и советов. Например, людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой нельзя есть мясо.

Если прислушиваться рекомендаций такой диеты, примерно 40% населения должны отказаться от мяса, а жители России с первой группой крови – от картофеля, капусты, баклажан, клубники, круп и молока, говорит диетолог.

Диета не учитывает индивидуальные особенности организма, климат, в котором проживает человек, национальные привычки, добавила Коробкина.

Кроме того, на сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что такая диета эффективна. А утверждение о возникновении конфликта пищевых белков и антител крови вовсе абсурдно, считает диетолог, так как белки никогда прямо не поступают в кровь. Перед этим они расщепляются до аминокислот, и никакие антитела не смогут разобраться, откуда «родом» эти аминокислоты, заключила эксперт.

Здоровье,
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