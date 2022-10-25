Диетолог раскритиковала диету по группе крови

Ставшая модной в последнее время диета по группе крови не имеет никаких подтверждений эффективности. Ее смысл заключается в том, чтобы питаться теми или иными продуктами, которые подходят организму в зависимости от антигенных характеристик эритроцитов.

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По словам диетолога, нефролога филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анны Коробкиной, диета доходит до абсурдных ограничений и советов. Например, людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой нельзя есть мясо.

Если прислушиваться рекомендаций такой диеты, примерно 40% населения должны отказаться от мяса, а жители России с первой группой крови – от картофеля, капусты, баклажан, клубники, круп и молока, говорит диетолог.

Диета не учитывает индивидуальные особенности организма, климат, в котором проживает человек, национальные привычки, добавила Коробкина.