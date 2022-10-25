Дерматолог назвала две причины зуда после ношения колготок

Состав колготок и окружающая среда – два фактора, которые могут вызывать зуд после ношения трикотажного изделия. Об этом сообщила врач-дерматолог Екатерина Мокина.

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Она объяснила, что летом девушки не носят колготки и кожа дышит. С приходом осени этот предмет одежды становится обязательным, но некоторые дамы испытывают неприятные ощущения от колготок из-за сухости воздуха.