Алкоголь на ночь не спасёт от бессонницы

Зная о некотором расслабляющем эффекте алкоголя, кое-кто начинает думать, что спиртное настолько помогает отпустить все тревоги, что с его помощью проще уснуть. Так и формируется миф о том, что алкоголь перед сном — лучшее снотворное. На самом деле этот вывод в корне неверный и даже опасный. В действительности спиртное даёт обратный эффект — сон после него становится только хуже.

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Почему пить перед сном — плохая идея? Дело в том, что сон нужен человеку для восстановления ресурсов. Если мы ложимся спать подшофе, такого не происходит, объяснил психиатр-нарколог Виталий Холдин.

Выпитый на ночь алкоголь будет влиять на фазы сна. Из-за этого наутро появляются те самые признаки похмелья — головная боль, слабость, чувство разбитости.

А вот что расслабляется во сне после алкоголя, так это мышцы языка, мягкого нёба и глотки. Только это совсем не полезно, потому что приводит к храпу. Он, в свою очередь, может сопровождаться синдромом апноэ — временным прекращением дыхания во сне. Возникает кислородное голодание, а от этого страдают мозг и сердце.

Ко всему прочему спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом. Так что выспаться после бокала-другого вряд ли получится ещё и потому, что придётся ночью бегать в туалет.

Так что если вы заметили у себя проблемы со сном, лечить их алкоголем точно не нужно. Зато есть 4 лайфхака, которые помогут улучшить качество сна: