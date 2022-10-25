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16 минут назад

Алкоголь на ночь не спасёт от бессонницы. И вот почему

Секрет Фирмы

Зная о некотором расслабляющем эффекте алкоголя, кое-кто начинает думать, что спиртное настолько помогает отпустить все тревоги, что с его помощью проще уснуть. Так и формируется миф о том, что алкоголь перед сном — лучшее снотворное. На самом деле этот вывод в корне неверный и даже опасный. В действительности спиртное даёт обратный эффект — сон после него становится только хуже.

Алкоголь на ночь не спасёт от бессонницы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Почему пить перед сном — плохая идея? Дело в том, что сон нужен человеку для восстановления ресурсов. Если мы ложимся спать подшофе, такого не происходит, объяснил психиатр-нарколог Виталий Холдин.

Выпитый на ночь алкоголь будет влиять на фазы сна. Из-за этого наутро появляются те самые признаки похмелья — головная боль, слабость, чувство разбитости.

А вот что расслабляется во сне после алкоголя, так это мышцы языка, мягкого нёба и глотки. Только это совсем не полезно, потому что приводит к храпу. Он, в свою очередь, может сопровождаться синдромом апноэ — временным прекращением дыхания во сне. Возникает кислородное голодание, а от этого страдают мозг и сердце.

Ко всему прочему спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом. Так что выспаться после бокала-другого вряд ли получится ещё и потому, что придётся ночью бегать в туалет.

Так что если вы заметили у себя проблемы со сном, лечить их алкоголем точно не нужно. Зато есть 4 лайфхака, которые помогут улучшить качество сна:

  • все тонизирующие продукты— чай, кофе, шоколад — употребляйте только в первой половине дня;
  • соблюдайте чёткий режим: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время;
  • откажитесь от телевизора и гаджетов не менее чем за 1 час до сна;
  • вместо того чтобы бездумно скроллить ленту, полежите в тёплой ванне с книгой.
Здоровье,
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