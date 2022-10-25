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1 час назад

Этот способ поможет быстро перестать паниковать

Ferra.ru

Сталкивались ли вы с тревогой, страхом и паникой? Наверняка да. И от этих чувств сложнее всего избавиться тем, у кого тревожное расстройство. Вот какой метод поможет вам быстро прийти в себя.

Этот способ поможет быстро перестать паниковать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует так называемая техника заземления. Она поможет быстро избавиться от тревоги, паники, страха и ужаса, связанного с каким-либо событием, которое произойдёт в будущем. Вам нужно выполнить всего пять простых шагов.

1. Найдите взглядом пять вещей из всех, которые вам окружают.

2. Сосредоточьтесь на четырёх вещах, которые вы можете чувствовать при помощи осязания. Например, это мягкий свитер или твёрдый стол.

3. Подумайте о трёх вещах, которые вы можете услышать в настоящий момент. Это может быть шум обогревателя, разговоры в офисе, движение транспорта.

4. Сосредоточьтесь на двух запахах.

5. Обратите внимание на какую-то одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус.

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