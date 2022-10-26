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1 час назад

В какое время суток лучше заниматься сексом: мнение ученых

Мира Маркина

Подавляющее число людей привыкли заниматься любовью в вечернее и ночное время. И тому есть масса объяснений: как правило, вечером мы никуда не спешим, нас не заботят дела, которые важно сделать в течение дня, а если есть дети, то они едва ли помешают процессу. Кроме того, секс вечером – отличный способ снять стресс, накопившийся в ходе работы.

В какое время суток лучше заниматься сексом: мнение ученых
Фото: Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

Но когда лучше заниматься любовью с точки зрения науки? Ученые высказали свое мнение. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

По мнению ученых из Великобритании, идеальное время для интима – через 45 минут после пробуждения. При это спать нужно ложиться до 22, а просыпаться в 6:45.

Это обусловлено несколькими факторами. Как отметили эксперты, спустя 45 минут после того, как вы проснулись, тело наполняется максимальной энергией. А значит, в процессе вы непременно будете активны и бодры. Кроме того, качественный половой акт обеспечивает выплеск эндорфинов – гормонов счастья, которые настраивают на удачный день и дарят хорошее настроение.

Помимо этого, британцы отметили, что отдохнувший за ночь организм лучше воспринимает любовные ласки, чем когда секс происходит вечером.

Но и это еще не все. Если вы занимаетесь сексом с целью забеременеть, следует также отдавать предпочтение интиму в утренние часы. По данным японских исследователей, качество сперматозоидов выше утром, поэтому утренний секс увеличивает риск беременности.

Как отметил автор исследования профессор Фостер, один из его пациентов пытался завести ребенка в течение двух лет, но все безуспешно. Тогда он вспомнил о циркадных ритмах: они с женой начали заниматься сексом по утрам, и в этом же цикле она забеременела.

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