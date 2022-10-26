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2 часа назад

Диетолог рассказала о пользе средиземноморской диеты

Вечерняя Москваиещё 1

Диетолог Анастасия Тараско рассказала, чем полезна средиземноморская диета и почему ее следует соблюдать.

Диетолог рассказала о пользе средиземноморской диеты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, это единственный стиль питания, который зарекомендовал себя как отличная профилактика заболеваниям, связанным с сердечно-сосудистой системой. В том числе такие болезни, как инфаркт и инсульт.

Когда люди соблюдают средиземноморскую диету, в их рационе много овощей, зелени, рыбы, полезных жиров. Такое питание повышает качество и продолжительность жизни.

Кроме того, это диета с низкой гликемический нагрузкой, она характеризуется пониженным потреблением углеводов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого эксперты Роспотребнадзора рассказали, что правильное питание может быть вкусным и разнообразным и не должно опустошать кошелек. Красную рыбу можно заменить на скумбрию. Кроме того, сезонные овощи и фрукты стоят дешевле, передает Царьград.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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