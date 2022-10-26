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1 час назад

Чем опасны противозачаточные таблетки

РИА "ФедералПресс"

Многие женщины принимают комбинированные оральные контрацептивы (КОК), однако не знают, что они могут нести опасность. Об этом сообщила врач-гинеколог Лилия Волкова.

Чем опасны противозачаточные таблетки
Фото: unsplashunsplash

Противозачаточные таблетки подбирает врач после сбора информации о здоровье женщины. После этого пациентка должна ежегодно наблюдаться у гинеколога, чтобы вовремя выявить нарушения в организме после приема КОК.

«Самыми грозными последствиями применения КОК являются тромбоэмболические нарушения, требующие оказания неотложной медицинской помощи», – предупредила врач.

Оральные контрацептивы могут нарушить работу пищеварения, вызвать эмоциональные расстройства и слабость, снизить влечение к партнеру. Эти осложнения как раз и можно обнаружить благодаря регулярным визитам к лечащему врачу, подчеркнула Волкова.

Это не значит, что КОК всегда опасны. Наоборот, они могут уменьшить боли при менструации и эндометриозе, а также улучшить состояние кожи, если у женщины есть акне, передает «Вечерняя Москва».

Здоровье,Лилия Волкова,
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