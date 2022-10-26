Чем опасны противозачаточные таблетки

Многие женщины принимают комбинированные оральные контрацептивы (КОК), однако не знают, что они могут нести опасность. Об этом сообщила врач-гинеколог Лилия Волкова.

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Противозачаточные таблетки подбирает врач после сбора информации о здоровье женщины. После этого пациентка должна ежегодно наблюдаться у гинеколога, чтобы вовремя выявить нарушения в организме после приема КОК.

«Самыми грозными последствиями применения КОК являются тромбоэмболические нарушения, требующие оказания неотложной медицинской помощи», – предупредила врач.

Оральные контрацептивы могут нарушить работу пищеварения, вызвать эмоциональные расстройства и слабость, снизить влечение к партнеру. Эти осложнения как раз и можно обнаружить благодаря регулярным визитам к лечащему врачу, подчеркнула Волкова.