Чем опасны противозачаточные таблетки

Многие женщины принимают комбинированные оральные контрацептивы (КОК), однако не знают, что они могут нести опасность. Об этом сообщила врач-гинеколог Лилия Волкова.
Противозачаточные таблетки подбирает врач после сбора информации о здоровье женщины. После этого пациентка должна ежегодно наблюдаться у гинеколога, чтобы вовремя выявить нарушения в организме после приема КОК.
«Самыми грозными последствиями применения КОК являются тромбоэмболические нарушения, требующие оказания неотложной медицинской помощи», – предупредила врач.
Оральные контрацептивы могут нарушить работу пищеварения, вызвать эмоциональные расстройства и слабость, снизить влечение к партнеру. Эти осложнения как раз и можно обнаружить благодаря регулярным визитам к лечащему врачу, подчеркнула Волкова.
Это не значит, что КОК всегда опасны. Наоборот, они могут уменьшить боли при менструации и эндометриозе, а также улучшить состояние кожи, если у женщины есть акне, передает «Вечерняя Москва».