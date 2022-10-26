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43 минуты назад

Как проснуться утром, когда на улице еще темно

Мира Маркина

Приближается зима, и вставать с постели по утрам становится все труднее. Но у нас нет опции “поставить на паузу” жизнь до весны. Потому будет полезно научиться с комфортом и без стресса встречать хмурое утро. Как? Об этом расскажет “Рамблер”.

Как проснуться утром, когда на улице еще темно
Фото: unsplashunsplash

Для начала разберемся, почему в принципе наш организм так реагирует на укорачивание светового дня. Дело в том, что свет мощнее всего воздействует на циркадные ритмы. Когда он проходит через ваши глаза, то посылает сигнал супрахиазматическому ядру — части мозга, расположенной рядом с органом зрения, которая помогает контролировать цикл сна и бодрствования.

Видео дня

Дни становятся короче, часто по утрам солнце вовсе прячется за облаками, поэтому просыпаться становится все труднее. У нас есть несколько советов, которые могут помочь.

Соблюдайте график

Стремитесь к тому, чтобы ложиться спать примерно в одно и то же время каждый вечер и просыпаться примерно в одно и то же время поутру. Еще один нюанс – сон должен быть не менее семи-восьми часов в сутки.

Засыпайте правильно

Большое количество алкоголя перед сном может спровоцировать сонливость, но качество сна может быть плохим. В таком случае сколько бы вы ни поспали, наутро будете чувствовать себя разбитыми.

Если для легкого засыпания вам нужно ощущать усталость, попробуйте за несколько часов до отхода ко сну потренироваться. Но слишком интенсивных нагрузок следует избегать.

Яркий свет будит утром, но вечером он может скорее навредить. Отложите гаджеты до утра. Если вам нравится читать перед сном, замените экран смартфона или планшета печатной книгой или ридером с электронными чернилами

Обзаведитесь гаджетами для комфорта

Некоторые компании занялись производством моделей будильников со световым элементом, который имитирует восход солнца и закат. Некоторые девайсы и вовсе оснащены динамиком и могут воспроизводить звуки (например, белый шум).

Чем отличаются белый, коричневый и розовый шум и как они улучшают сон

Более бюджетный вариант – подключить прикроватную лампу к дешевому таймеру в розетке и настроить его на желаемое время пробуждения. Или запастись “умными лампочками”. Их можно настроить на включение в определенное время, используя разный свет – более белый, близкий к солнечному, вместо желтоватого “мягко-белого” большинства ламп.

Балуйте себя

И последнее, но не менее важное: просыпаться легче, когда у вас есть веская причина для этого. Вы захотите подняться с постели, если вас ждет вкусный завтрак. Значит, в холодильнике нужно иметь запас любимых продуктов.

Если пользуетесь мультиваркой или хлебопечкой, то научитесь пользоваться программами с отложенным стартом, чтобы завтрак был готов к вашему пробуждению.

Здоровье,
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