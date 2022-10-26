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1 час назад

Россиянам рассказали, как активировать гормон для похудения

Секрет Фирмы

В борьбе с лишним весом все средства хороши (кроме чудо-таблеток). Поэтому нельзя пройти мимо особого гормона — лептина, который будет по обещаниям снижать аппетит. Его производят жировые ткани, поэтому он отвечает за всё, что хоть как-то относится к набору веса — метаболизм, энергию и все лишние складки. С этим гормоном подружиться можно и даже нужно — он влияет на чувство насыщения и голода.

Как активировать гормон для похудения
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Так что если заставить его работать на себя, то вес будет уходить даже без упражнений (но с ними процесс пойдет быстрее, конечно).

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Что нужно понимать — придётся садиться на диету, но не в привычном понимании этого слова. Скорее это означает строгое соблюдение правил. Например, голодать нельзя — нужно питаться правильно и сбалансированно. Главное — чтобы организм получал достаточное количество витаминов, минералов и прочего.

При этом можно спокойно урезать углеводы, но тут важно тоже не переборщить, полностью от них отказываться нельзя. А на завтрак нужно есть белки, поэтому лучше утреннюю овсянку, сэр, заменить на яичницу. После углеводов организм запускает метаболизм активнее на 5%, а вот после белков — уже на 30%.

Еде стоит уделять особое внимание, поэтому обеды перед телевизором или в телефоне под запретом. От приёма пищи отвлекаться нельзя, и всё просто объясняется. Лептин вырабатывается не сразу, ему нужно время раскачаться. Поэтому если есть крупными кусками или не глядя вдыхать по полтарелки за раз, можно съесть гораздо больше, чем нужно. А вот если спокойно и никуда не торопясь пережёвывать еду, то у гормона будет больше времени на активацию.

Если пока такие условия недоступны, то можно уменьшать порции. От 2/3 тарелки голоднее не станешь, а калорий потребишь меньше. Но диетологи советуют сокращать порции в любом случае, чтобы похудение шло активнее.

Точно нельзя есть ночью или перед самым сном. По подсчётам экспертов, между последним и первым приёмом пищи должно пройти где-то 10–11 часов, и это с учётом 8-часового сна. Рот лучше зашить за 2–3 часа до сна, а если очень приспичит — можно попить водички. И тогда гормон позволит вам худеть даже во сне.

Если питание настроили, а вес как-то не уходит, лучше подключить к делу спорт. Но не у всех есть время и силы ездить в тренажёрку, а рабочий день перед ноутом в позе зю не сильно помогает бороться с лишним весом. В таком случае у специалистов есть решение — упражнение для мышцы стройности. Нет, это не её настоящее название, но суть передаёт. Заниматься можно не вставая со стула, потому что придётся лишь приподнимать пятки. Подробную инструкцию можно найти тут.

Здоровье,
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