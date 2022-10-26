Как активировать гормон для похудения

В борьбе с лишним весом все средства хороши (кроме чудо-таблеток). Поэтому нельзя пройти мимо особого гормона — лептина, который будет по обещаниям снижать аппетит. Его производят жировые ткани, поэтому он отвечает за всё, что хоть как-то относится к набору веса — метаболизм, энергию и все лишние складки. С этим гормоном подружиться можно и даже нужно — он влияет на чувство насыщения и голода.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Так что если заставить его работать на себя, то вес будет уходить даже без упражнений (но с ними процесс пойдет быстрее, конечно).

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Что нужно понимать — придётся садиться на диету, но не в привычном понимании этого слова. Скорее это означает строгое соблюдение правил. Например, голодать нельзя — нужно питаться правильно и сбалансированно. Главное — чтобы организм получал достаточное количество витаминов, минералов и прочего.

При этом можно спокойно урезать углеводы, но тут важно тоже не переборщить, полностью от них отказываться нельзя. А на завтрак нужно есть белки, поэтому лучше утреннюю овсянку, сэр, заменить на яичницу. После углеводов организм запускает метаболизм активнее на 5%, а вот после белков — уже на 30%.

Еде стоит уделять особое внимание, поэтому обеды перед телевизором или в телефоне под запретом. От приёма пищи отвлекаться нельзя, и всё просто объясняется. Лептин вырабатывается не сразу, ему нужно время раскачаться. Поэтому если есть крупными кусками или не глядя вдыхать по полтарелки за раз, можно съесть гораздо больше, чем нужно. А вот если спокойно и никуда не торопясь пережёвывать еду, то у гормона будет больше времени на активацию.

Если пока такие условия недоступны, то можно уменьшать порции. От 2/3 тарелки голоднее не станешь, а калорий потребишь меньше. Но диетологи советуют сокращать порции в любом случае, чтобы похудение шло активнее.

Точно нельзя есть ночью или перед самым сном. По подсчётам экспертов, между последним и первым приёмом пищи должно пройти где-то 10–11 часов, и это с учётом 8-часового сна. Рот лучше зашить за 2–3 часа до сна, а если очень приспичит — можно попить водички. И тогда гормон позволит вам худеть даже во сне.